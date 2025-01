Tallinna Linnateatri renoveeritud maja avab publikule uksed selle aasta oktoobris. Avamise tähtaeg on nihkunud neli korda. 2020 koos koroonaga kolis Linnateater välja, mindi lootuses, et 2023. aasta sügisel ollakse tagasi. Kahest ja poolest aastast saab kevadel viis.

Millist teatrit hakatakse tegema majas, kus on tuliuus black box ja sügaval maa all suur saal? Kuidas on Linnateatri inimesed vastu pidanud tugevas vastutuules, mil niigi asenduspinnal viibiv teater on jäänud ka riigi teatrite rahastusreformi hammasrataste vahele?