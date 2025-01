Trumpil olid 2024. aasta kampaania ajal kindlad lemmikud ning tema playlist on Spotify muusikakeskkonnas üks kuulatumaid. Ja kuigi ajakirja Esquire toimetaja Dave Holmes on Trumpi laulude valikut nimetanud lauluvalikuks, mis võiks saata demokraatia lõpumuusikaks, siis on Trumpi valikus laule, mis on üle elanud igat masti poliitikud ja endiselt populaarseks jäänud.