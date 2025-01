«Tartus on teadlikkust ja avatust rohkem, kui siin keegi oma vaimse tervise probleemist räägib, tuleb saalist kohe reaktsioon. Seevastu mõnes väiksemas kohas 50 kilomeetrit lõunas on saal vaiksem. Inimestel pole võibolla teemaga kokkupuudet olnud ja nad ei tea, mida oodata või kuidas reageerida,» räägib Piik. «Mõned esinejad on siis küsinud, kas nad teevad midagi valesti, ja ma olen öelnud, et vastupidi, sa teed kõik õigesti. Me olemegi siin selleks, et neid teemasid natuke tutvustada.»