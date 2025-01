GALERII Nalja kui palju: kinos Sõprus esilinastus oodatud Eesti noortefilm «Pikad paberid»

Just Film 2024 publiku lemmikuks valitud «Pikad paberid» on coming-of-age lugu iseseisvat elu alustavatest 20ndates aastates noortest. Dialoogid ja tegelased põhinevad paljuski päriselt toimunud olukordadel ja inimestel. Meel Paliale vaatleb noori, kes on jõudnud hetke, kus tuleb ise asuda langetama otsuseid tuleviku kohta ükskõik kui teadlikud või mitte-teadlikud need on.