Winnetkas Illinoisis asuva hiiglasliku maja eest maksti veidi rohkem, kui selle eest esialgu küsiti. Kui alghinnaks oli 5,25 miljonit dollarit, siis müük toimus tervelt 5,5 miljoni dollari eest. Lisaks sellele, et maja on 1990. aasta filmiklassika kaudu juba kõigile tuttav, on selles viis magamistuba ja kuus vannituba, lisaks ka muud moodsad mugavused, mida võiks ette kujutada.