Oksjonil müüki läinud «Mr. Tambourine Mani» mustanditest on näha, kuidas Dylan lisas käsitsi märkmeid trükimasinaga kirjutatud tekstile.

Tegemist on mustanditega, mille Dylan tippis trükimasinaga kollasele paberile ning seejärel prügikasti viskas, kuid õnneks said need sealt päästetud ning nüüd oksjonil uhkelt maha müüdud.