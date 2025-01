VÄGEV Rokilegend Queens of the Stone Age esineb suvel esmakordselt Eestis

Queens of the Stone Age (QOTSA) jõuab 2. augustil 2025 Unibet Arena Black Boxi lavale, et tuua Maarjamaale oma unustamatud signatuurrifid. Ansambel on tuntud bluusi, hardrocki ja elektromõjude hüpnootilise kokteili poolest, nii et oodata on imelist õhtut, kus külluslikult toorest jõudu ja muusikalist innovatsiooni. Erikülalisena astub üles SO GOOD.