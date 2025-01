Eesti teleseriaal tegi ajalugu: «Minu kallis ema» valiti mainekale Berliini filmifestivalile

Seriaali režissöör Doris Tääker rääkis Vikerraadio hommikuprogrammis, et seriaali lugu on juba selline, mis tekitab väga suuri tundeid, sest seal on palju vastuolusid sees.

«Me näeme noort naist, Liinat, keda hakatakse kahtlustama oma ema mõrvamises ja see on kohe esimene aspekt selle seriaali juures: kuidas on võimalik, et selline asi ühes peres võib juhtuda?» kommenteeris Tääker.