Oleg Pissarenko: Viimsis on olemas suurepärane kultuurikeskus Artium, seda nii heade saalide kui üldise õhustiku ja aura mõttes, mida on paljuski aidanud kujundada Artumis muusikasündmuste produtsendina tegutsenud Eesti jazzilegend Villu Veski. Seega ma usun, et publik leiab tee ka iDeeJazz Viimsi kontsertidele, millest esimene on kavas 9. märtsil ja teine 22. mail.