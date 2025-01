UUED TUULED Veel üks armastatud tegelaskuju lahkub seriaalist «Surm paradiisis»

Populaarse BBC krimisaate «​Surm paradiisis» fännid on mures, kuna näib, et üks armastatud näitlejatest on uuest hooajast ilmselt puudu, vahendab Independent. Sari, mille tegevus toimub väljamõeldud Kariibi mere saarel Saint Mariel, on eetris olnud 13 hooaega ning 14. hooaeg peaks televaatajateni jõudma selle kuu lõpus.