See on järjekordne suur tunnustus filmile, mis on juba varem pälvinud noortežürii auhinna San Sebastiáni inimõiguste filmifestivalil ning PÖFF Shortsi rahvusliku võistlusprogrammi peaauhinna.​

«Pimeala» suutis võluda Pariisis nii põhivõistluse žüriid kui ka tudengitest koosnevat tudengižüriid oma meisterliku filmikeele ja tugeva emotsionaalse laenguga: «See film paistab silma oma meisterliku lavastuse, visuaalse ilu ja jõulise sõnumiga. Kuid ennekõike on see film, mis liigutas meid kõiki sügavalt. Meil on au tunnustada filmi, mis on ühtaegu väljakutsuv ja valgustav, toores aga ka poeetiline. Lühifilm, mis viib sügavalt hinge raputavale teekonnale ning ühendab meid ainulaadse filmikeele kaudu. Lühidalt öeldes: puhas filmikunst.»​