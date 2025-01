ARVUSTUS Kas on võimalik teha head, kui selle aluseks on kurjus?

Minu jaoks oli selles lavastuses peamine tegevuse tonaalsus: justkui oleks kõik võimalikud tugevad emotsioonid mitme kraadi võrra madalamaks keeratud. See tähendab, et raevukas viha «pehmenes» ratsionaalse kättemaksuhimu tasemele, kohustusest kategooriline kinnipidamine «laskus» sunniviisilise allumiseni – ühes kahtlusega selle vajalikkuses.

Lavastuses on palju kihte: esimene on üsna lihtne, isegi traditsiooniline – perekondlikud saladused, mis muutuvad süžeed kujundavaks ning mis meid eksitavad. Meile tundub, et avalikuks tulnud saladus võib otsustavalt muuta jõudude vahekorda, muuta moraalset õhkkonda, panna triumfeerima Hamatova tegelaskuju ja Augi oma tahtmatut kahetsust tundma. Ent argine konflikt võiks osutuda ammendavaks mõnes n-ö naistekas, aga seda ei toimu Durnenkovi näidendis.