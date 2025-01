Skandaal Oscari-nõudleja ümber: üks aasta kiidetumaid filme tehti tehisaru abiga

«​The Brutalist»​ on selle auhinnahooaja üks tunnustatumaid filme. Hiljuti pälvis see kolm Kuldgloobust, sealhulgas parima draamafilmi kategoorias, ja sellele ennustatakse nominatsioone ja võite ka peatsetel Oscaritel. Filmis kehastab Adrien Brody Ungari päritolu arhitekt László Tóth​i, kes asub Teise maailmasõja lõpus ümber Ameerikasse ning palgatakse seal looma uhket kultuurikeskust.​

Neli tundi kestvat filmi on tunnustatud suuresti vanamoodsa stiili poolest, mistõttu on paljud jahmunud uudisest, et filmi tegemisel kasutati tehisaru, mis on filmitööstuses siiani vastuoluline teema.