IN MEMORIAM Režissöör, kes ei lahkunud unenägude järvelt. David Lynch (1946–2025)

David Lynch armastas kalapüüki. Ja ei, me ei räägi siinkohal juba päikesetõusu ajal õnge ja korviga jõe äärde minemisest, kummikud jalas, vaid ideedest. Lynch uskus, et ideed on nagu kalad. «Kui sa tahad väikest kala püüda, siis võid jääda madalasse vette. Aga kui tahad suurt kala püüda, tuleb minna sügavamale. Ma otsin sellist kindlat kala, mis on mulle tähtis; sellist kala, mida saab filmikeelde tõlgendada,» on Lynch kirjutanud oma raamatus «Suurt kala püüdes».