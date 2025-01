Suri Whitesnake’i ja Thin Lizzy kitarrist

Tema lehel ilmunud postituses seisab: «Suure kurbusega teatame, et John Sykes on pärast pikka võitlust vähiga lahkunud. Teda mäletatakse paljude poolt kui erakordse muusikalise andega meest, kuid need, kes teda isiklikult tundsid, mäletavad teda kui mõtlikku, lahket ja karismaatilist meest, kelle kohalolek tegi iga ruumi helgemaks. Ta kõndis kindlasti omaenda rütmis ja toetas alati nõrgemat. Oma viimastel päevadel rääkis ta oma siirast armastusest ja tänulikkusest oma fännide vastu, kes olid teda toetanud kõik need aastad. Kuigi kaotus on suur ja meeleolu on tõsine, loodame, et tema valgus kustutab tema puudumise varju.»