VIDEO Ameerika idioot: Punkansambel Green Day pani Elon Muski laulu sisse

Green Day andis 19. jaanuari Johannesburgi FNB staadionil poliitiliselt laetud etteaste, mis tähistas nende debüüti Lõuna-Aafrikas. Esinedes oma ikoonilise 2004. aasta hitiga «American Idiot» vahetas solist Billie Joe Armstrong laulusõnad «I’m not a part of the redneck agenda» («Ma ei ole osa matside agendast») välja sõnadega «I’m not a part of the Elon agenda» («Ma ei ole osa Eloni agendast») ehk rünnates laulusõnadega otseselt miljardär Elon Muski, kes on sündinud Pretorias.