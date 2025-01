INTERVJUU Klaus Härö: tahtsin teha filmi Soome ajaloo tumedamast poolest

Super! Kui see oleks ainult minu teha, oleksin pärast «Vehklejat» veelgi enam siin töötanud. Kui tunnen, et miski on väsitav või raske, mõtlen sageli, et tahaksin olla Eestis. Siin ei pruugi küll olla väga palju vahendeid, ka Soomes pole, aga siinne vaim on selline, et küll saame asja tööle. Varem töötasin Rootsis, kus on rohkem vahendeid ja kõik on professionaalne, aga ühel hetkel saab kell kolmveerand viis ja kõik lähevad koju. Siin ollakse valmis vajadusel veel proovima. Muidugi tuleb inimeste eraaega austada, aga filmi tegemine vajab ka unikaalset mõtteviisi – kõik, mida praegu teeme, saab hiljem olema ekraanil. See on eksklusiivne võimalus, millest tuleb viimast võtta.