Kuldvaarika nominendid kuulutati välja ja Jokker riisus koore: need on aasta halvimad filmid

Iga aastaga on Kuldvaarikate jagamine muutunud suuremaks sündmuseks ning mitmed filmitähed ja režissöörid on käinud ka auhinda vastu võtmas. Esimene lavastaja, kes Kuldvaarikat vastu võtma tuli, oli Paul Verhoeven filmi «Showgirls»​ eest. Samuti on Kuldvaarika vastu võtnud Halle Berry ja Sandra Bullock.