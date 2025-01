Juurikas. Rallimees ja loodus

Lisaks lumevallidele, mülgastele, löökaukudele ja muhklikule jääle tuleb Niva suurepäraselt toime happelise lehmasõnniku ja virtsa sees sõitmisega, sest Niva disainiti muuhulgas ka kolhoosiesimeeste ja pearaamatupidajate töösõitudele mõeldes. Nivadega sõitsid jahimehed, kalurid, diskorid ja miilitsad – kõik, kellel tuli aeg-ajalt maale loodusesse sõita. TÄHELEPANU! geoloogide, sõjameeste ja alpinistide jaoks oli mõeldud UAZik, mitte Niva! Tallinlased! Ärge tehke seda viga, et ostate UAZiku! UAZikul on presendist katus, mingit mugavust pole, see ei ole mõeldud linnainimesele! Aga Niva on mõeldud mugavust hindavale inimesele. Pigem ostke (suvisteks sõitudeks) Volga, mida toodeti suurte ülemuste ja taksojuhtide jaoks.