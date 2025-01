Juurikas. Damaskus – Moskva

Hallist taevast langeb lörtsi. Hallid majad lõputus reas, nii kaugele kui silm ulatub. Pruuni lögaga kaetud uulitsad, kõnniteedel ukerdavad pulstunud kasukates ja karvamütsides jalakäijad, neid tabab autorataste alt lendav pori. Ei, see pole London. Ega ka mitte Pariis või New York. Isegi mitte Genf, Zürich või Basel. See, seltsimehed, on Moskva.