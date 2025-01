Priit Võigemast selgitas Ugala Teatri jagatud videos , et lugu räägib väikesest kohast, kuhu saabub uus tüdruk. Pärast seda kõik muutub ja miski pole enam endine.

«See on tuhande tükiga pusle. Mismoodi need tükid täpselt kokku panna ja mis järjekorras, ja mis sellest kõigest lõpuks välja tuleb, selgub proovide käigus,» rääkis Võigemast ning lisas, et pole valmis kirjutatud näitemängu, vaid lood, millest inspiratsiooni ammutati.