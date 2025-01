KRISTA KUMBERG KIRJUTAB Kas aabits on peegel või teeviit?

On väga sümpaatne, et Eestis pööratakse uue aabitsa ilmumisele tähelepanu ja see tekitab huvi ning mõtteid mitte üksnes õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate peades. Kanal 2 kutsus sügisel saatesse kirjastaja Kadri Rahusaare ja lastepsühhiaatri Anne Kleinbergi.

Esimene kiitis oma lapsukest – uus aabits on nüüdisaegne, humoorikas ja krutskitega ning pealekauba pesueht põnevuslugu. Teine oli nõus, et tegemist on tänapäevase lähenemisega, mis on kiire ja rahutu, aga see tegi teda vist ka pisut kurvaks. Puudu jäävat aabitsalikust väärikusest, rahule ja süvenemisele kutsuvatest tekstidest ja piltidest. Kleinberg kahetses, et täiskasvanute elu virvarr on jõudnud väikeste laste õpperaamatusse, nõudes neilt varast küpsust.