MERCA KIRJUTAB Kus olete, naljad? Uu, uu?

Jõudsin juba Postimehes kurta, et aastavahetusel oli nalja vähe... Ma ei tea, kuidas teil, aga tundub mul, et huumor on üldse kuidagi kaduv nähe. Eriti selline pisut nagu peenem, et ei ole puhas lahmimine, et õkva ihhahhaa ja ahhahhaa. Noh, nagu paljud püstkomödiandid oma tooteid pakuvad.