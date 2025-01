1984 Orwelli peale kirjutati uus düstoopia piinamise ja seksiga

Iseenesest ei tohiks Orwelli lugenule Julia tegelaskuju võõras olla – ta on Tõeministeeriumi belletristikaosakonna mehaanik, keda arhiiviosakonnas töötav kolleeg ja parteivastane teisitimõtleja Winston Smith kahtlustab spionaažis, kuni Julia talle armastuskirja pihku sokutab. Armunud leiavad keelatud kirele ekraanidest puutumata varjupaiga, mis asub prolede linnaosas antiigipoe kohal, ja kohtuvad õndsuses seni, kuni reedetakse nemad ning hiljem reedab Winston omakorda Julia.

Nii võiks lühidalt kokku võtta kõik, mida me Juliast Orwelli «1984» järgi teada saame.

Veel muserdavam kui Orwell

Newman on otsustanud aga Julia lugu laiemalt avada, interpreteerides Orwelli kultusromaani loovalt, kuid algupärandit austades. Igapäevaelu Esimeses Lennurajas, endise nimega Inglismaal, on Newmani kirjelduses isegi muserdavam, sest Orwelli düstoopiale (mis on vahepeal taas tõeks saanud) annab kahjuks õudust vaid kamaluga juurde kühveldada.