KUNST JA POPP Pole midagi paremat sellest, kui tõde ei selgugi

Robert Rauschenberg, «Charms Against Harm».

Kunagi mõtlesin, et Robert Rauschenberg on mu lemmikkunstnik. Nii mõtlesingi. Peas oli lause: «Robert Rauschenberg on mu lemmikkunstnik.» Mida sellise lausega peale hakata? Kui tihti seda välja öelda? Näiteks seltskonnas.