Postimees vestles Ringo Starriga Staar Starr lubas: järgmisel albumil kõlab heavy metal!

Kell on paarkümmend minutit üle kesköö. Meie aja järgi. USAs Nashville’is on kell alles 14.20. Maailma kantripealinna legendaarses kontserdipaigas Ryman Auditoriumis on kohe algamas legendaarse Ringo Starri pressikonverents. Virtuaalselt on sellega liitunud muusikaajakirjanikke üle maailma. Chatroom’is visatakse omavahel viisakat nalja, tutvutakse ja tehakse niisama aega parajaks. London, New York, München, Sydney, Pariis. Austraalia, Mehhiko.