KUULA Esimest korda avalikkuse ees: Tina Turneri kadunud laul tuli päevavalgele

Laul, mida pikalt kadunuks peeti, salvestati Hollywoodi Capitol Studios ja oli esialgu mõeldud olema lugu Turneri viiendal sooloalbumil «Private Dancer». Selle kirjutasid Austraalia muusikud George Young ja Harry Vanda ning loo produtseeris John Carter, kes sõlmis Turneri Capitoliga lepingu hoolimata plaadifirma kahtlustest.

1984. aasta mais välja antud album «Private Dancer» tõi Turneri taas rambivalgusse pärast mitmeid raskeid aastaid, mis järgnesid tema lahutusele oma vägivaldsest abikaasast ja muusikapartnerist Ike Turnerist.

Lahkuminek jättis ta rahata, elama toidutalongidest ja esinema öölokaalides ning kabareedes, et oma võlgu tasuda. Ent ta sai teada, et tal on endiselt fänne R&B-maaniast haaratud Ühendkuningriigis, pärast seda kui The Rolling Stones kutsus ta oma USA tuurile ja Rod Stewart palus tal esineda koos temaga saates «Saturday Night Live».

Capitol nõustus maksma ainult kahe nädala stuudioaja eest, mille käigus lindistas ta selliseid lugusid nagu «What's Love Got to Do With It», mille varem olid tagasi lükanud Cliff Richard ja Bucks Fizz.

Album «Private Dancer» jõudis USA edetabelis 1. kohale ning sellel olid hitid, nagu «​What's Love Got to Do With It?» ja «Better Be Good to Me», mis tõi talle neli Grammy auhinda, sealhulgas aasta laulu auhinna.