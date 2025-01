ARHITEKTUURIPREEMIAD Hea arhitektuur väärtustab vana ja uue kooskõla, keskkonda ja nupukaid ideid

Vanade tööstushoonete oskuslik ümberehitamine elamuteks, linnakeskkonna rikastamine paviljonide ja välialadega – need on mõned märksõnad, mis iseloomustavad tunnustust pälvinud ehitisi. Ja nagu selgub, on kõige olulisem tahe – ka väga vähesega saab suuri asju teha.