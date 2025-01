ARVUSTUS Kas peaks minevikukannatustest lahti laskma või mitte?

Filmi peategelased on nõod Benjamin (Kieran Culkin) ja David (Jesse Eisenberg), kes on hiljuti kaotanud oma vanaema. Lapsepõlves koos kasvanud mehed on aja jooksul teineteisele kaugeks jäänud, kuid pärast vanaema surma otsustavad nad reisida Poola, et otsida üles vanaema sünnikodu ja avastada seda maad, kust nende esiema kunagi Ameerikasse põgenes.