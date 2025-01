ARVUSTUS Jah, see on moodne, aktuaalne, kaasaegne kunst

Kommuun on jäänud, galerii aga kannab juba 15 aastat nime Metropol; maja – kus endiselt kunstnike ateljeed – teise korruse toas, mis kõigest kuus ruutmeetrit suur. Nagu kõik teavad, on ajutised asjad tihti kõige püsivamad. Metropoli galerii külastamine on jätkuvalt elamus kõigile meeltele: 19. sajandi teisel poolel paekivist ehitatud kaupmehemaja, kust 1920ndatel viidi kuiva seaduse all kannatavasse Soome salapiiritust ja kus siiani hõljub vana kooli boheemluse vaim. Räämas maaliline maja ning selle sama maalilised asukad ja külalised.