AK FOOKUS Tauno Vahter: kirjandus on Eesti kultuuripildis liiga allasurutud

Kirjastuse Tänapäev ruumides poseerinud peatoimetaja Tauno Vahter on lisaks kauasele kirjastajakogemusele ka viljakas tõukija ja kirjanik. Tema kolmest romaanist viimane on humoorikas-irooniline teos «Elevandi üksildus».

​Tauno Vahter (46) on kirjastuse Tänapäev peatoimetaja ja Eesti Kirjastuste Liidu juhatuse liige. Ta on ka ise mitme kirjandusteose autor. Raamatuaasta sissejuhatuseks räägime sellest, milline on olukord Eesti raamatuturul ja kuidas see turg vastu peab. Ilukõned siin ei aita, tegelikult aitab ainult see, kui lähed poodi ja ostad raamatu.