JÜRI KIVIMÄE Kaduma läinud usutrükised aastast 1525 panid siiski aluse raamatusillale

Üks ajaloo suurimaid omadusi on unustamine. Mäletamine ilma unustamiseta pole võimalik. Vana raamatu väljapaistva tundja Kyra Roberti (1916–1997) kirjatööde kogumik (1991)​ kannab nime «Raamatutel on oma saatus». See tekstist välja kistud väljend on omakorda laenatud ladina grammatiku Terentianus Mauruse kirjatööst. Paraku sobib see üsna hästi järjekordse eesti raamatu aasta motoks.