ŠOKEERIV Vägistamises süüdistatud Marilyn Mansoni vastu ei esitata süüdistust

Prokurörid teatasid reedel, et nad ei esita Marilyn Mansonile süüdistusi pärast aastaid kestnud uurimist seoses seksuaalse vägivalla ja koduvägivalla süüdistustega, sest seaduse järgi on süüdistused liiga vanad ja tõendid ei ole piisavad, et esitada süüdistust 56-aastasele šokirokkarile, kelle seaduslik nimi on Brian Warner.