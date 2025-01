GALERII Vaata, milline värvikas seltskond saabus Vene Teatri «Cabiria» esietendusele

Esmapilgul tundub, et Federico Fellini tuntud film rääkis vaid õnnetu tänavatüdruku seiklustest. Kuid itaalia filmiklassikal põhinevat näidendit lavastab Vene Teatris Sergei Golomazov, mis tähendab, et siin ei saa läbi ilma inimväärikuse ja romantilise vastuseisu teemasid puudutamata. Cabiria lugu on avatud ja siira inimese rängast konfliktist teda ümbritseva ükskõikse maailmaga, kus kõike inimlikku hinnatakse liiga madalalt.