REMSU MÄLBERGIST Luurest läbi imbunud elulugu, mis väärib korralikku romaani

Aga sisu! See on öö ja päev. Veidemann on pühalik, Mälberg anarhistlik, Veidemann lähtub kultuuri hierarhiseeritusest, Mälberg just ründab seda, Veidemann on tõsine, Mälberg tembutab, Veidemann hõljub hõllanduses, Mälberg näitab teravaid hambaid, Veidemann on vaimuinimene, Mälberg elukunstnik. Mõlemad on aga võimsad ja tugevad.