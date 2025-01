SUURSUGUNE Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi 175 artistiga 39 riigist

TMW eritähelepanu kuulub Eesti muusika hetkeseisu ja tulevikutegijate tutvustamisele. Kodumaiseid artiste on programmi kinnitatud 76, sealhulgas äsja Madalmaades ESNS festivalil maineka Music Moves Europe auhinna võitnud dreampop’i bänd Night Tapes ning samuti ESNS-il edukalt esinenud akordioniuuendaja Tuulikki Bartosik koos Rootsi jazziguru Svante Söderqvisti trioga loodud supergrupiga The Rocket. Eesti muusikaekspordi edulugudest on kavas ka folgi lipulaevadena üle ilma tuuritavad Puuluup, Mari Kalkun ja Duo Ruut, elektroonika ja artpopi tunnusnimed Ajukaja & Mart Avi, Kitty Florentine ja Vera Vice, vokaaldžässi virtuoosid Estonian Voices ning plaadimärgi Warner Classic huviorbiiti jõudnud Motovilov Trio.