INTIIMNE KONTSERT Nick Cave esineb augustis taas Baltikumis

Enim tuntud kui bändi Nick Cave & The Bad Seeds laulja ja laulukirjutaja, on Nick Cave’i loomingulisus ajas muutuv, arenev ja kahtlemata väga viljakas. Tema loominguline karjäär on kestnud üle nelja kümnendi ning ta on lisaks bändi- ja soolokarjäärile töötanud ka filmimuusika looja, autori, stsenaristi, blogi «The Red Hand Files» kirjutaja ning viimasel ajal ka keraamikakunstnikuna.