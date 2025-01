Manic Street Preachersi Nicky Wire on öelnud, et on endiselt emotsionaalselt laastatud oma bändikaaslase Richey Edwardsi kaotusest, peaaegu 30 aastat pärast tema kadumist. Walesi kitarrist, keda The Independent kirjeldas kui «rokkbändi südant ja haavatud hinge», kadus 1. veebruaril 1995, 27-aastaselt. Arvatakse, et ta tegi enesetapu. Ta kuulutati seaduslikult surnuks 2008. aastal.