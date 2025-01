INTERVJUU Kunstikoguja Laur Kivistik: kunsti ostmine on ravimatu haigus

Fotokunstis on uudsust, see eristub. Fotod on mulle eluaeg meeldinud – nooremana Peeter Tooming, Kalju Suur. 90ndatel loomulikult DeStudio, Toomas Volkmann. Esimese fotokunstiteose ostsin Olga Temnikovalt, see oli Krista Möldri «Origami», ilmselt 2009. aastal. Sageli öeldakse, et «võin ise ka sellise pildi teha». Ja mõnes mõttes see võibki nii olla. Aga valguse ja varjude mängud, värvimängud, vaatenurgad, teemad... Seal on rohkem kui pelgalt tehniline oskus. Kuigi ega ma esimese asjana ei mõtle sellele, mida kunstnik öelda tahtis. Esimesena vaatan pilti, kuidas see mind kõnetab. Vaatan ilu.