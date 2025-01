ARVUSTUS «Kikilipsuga mässaja»: pikk fännikiri presidendile

Toomas Hendrik Ilves (THI) tunnistab filmis, et teda kiusati koolis, sest ta pärines riigist, mida polnud kaardile kantud, ja ta oli tark laps. Tootseni pildirida vaadates aina süvenes tunne, et THI pelgab siiani, et mõni poiss võib ta õpikud ja vihikud laualt põrandale virutada, nii et kõik paberid lendavad laiali. Enesekaitseks rõhutab ta oma lugemust ning hoiab ülal iroonilist tooni.