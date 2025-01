RAJU ÕHTU Tallinnas esineb šokk-metal´i legend W.A.S.P.

«Album ONE Alive!» tähistab 40 aasta möödumist W.A.S.P.-i debüütalbumist. Et seda hetke vääriliselt tähistada, mängivad nad 40 aasta jooksul esimest korda kogu albumi algusest lõpuni laval ette.

W.A.S.P. sündis 1982. aastal Los Angelesi heavy-metal´i skeenel ja sai kiirelt tuntuks oma provokatiivsete laulusõnade, energiliste live-sõude ja unustamatute lugudega, nagu «Animal (F**k Like a Beast)», «I Wanna Be Somebody» ja «Blind in Texas». Nad on välja andnud 15 stuudioalbumit ja müünud üle maailma rohkem kui 12 miljonit albumit ning tõelistele rokkaritele omaselt on nende tegutsemist saatnud ka paras hulk skandaale.