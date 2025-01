«Elleni sekund» on nagu «Sada grammi taevasina» vastand. Alliksaar oli põlu all, Krossi ja Niitu avaldati. Üks pidi hakkama saama ainelise kitsikusega, teisi hoidsid olud. Kui võtta nii, siis «Elleni sekundi» olmeline idüll on peategelase iseloomustus. Lavastus Alliksaarest oli jahmatavalt pöörane, lavastus Ellen Niidust aga kohmetult range.