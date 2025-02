EESTI KIRJANDUSE PÄEV Doris Kareva metsaluule antoloogia on meistritöö

Endas kuulatades on Kareva monteerinud kokku mitte niivõrd metsaluuletusi, vaid neid saatvaid tundeid. Metsaluule raamatu põhihelistik on pigem masendav: me ju kõik teame, et sinu või minu mälumets on pöördumatult saanud raiesmikuks – kuigi seal saab ju metsmaasikal käia, kumiseb peas ikkagi, et sul pole lootustki näha oma lapsepõlve põlismetsa. Sa lihtsalt ei ela puude kasvamist oodates piisavalt kaua! Niikuinii on see juba hoopis teine mets.