INTERVJUU Moonika Siimets: tulnukad vastavad igatsusele üleloomuliku järele

Ta lähtus Andrus Kivirähki ja Armin Kõomägi novellidest ning omaenda nooruspõlvest, kui õitsema hakkas new age ja televiisorist tulid Vahur Kersna UFO-saated. Siimets kartis lapsena hirmsasti, et tulnukad tulevad ja viivad ta kuskile ära, kuid ta jäi hoopis Maa peale, kasvas filmitegijaks ning on maha pidanud tõsiseid võitlusi, et saada oma filmi täpselt selline tulnukas, nagu ta tahab.