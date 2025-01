ARVUSTUS Kas tulnukate emalaevale võib Maaja ajakirjad kaasa võtta?

Tulnukad on meil viimastel aastatel mõttes olnud ja ajastus «Musta augu» suguseks žanrifilmiks küps. Rohelistel mehikestel on nii kiired transpordivahendid, et Soome oleks ilmselt sõrmenipsu kaugusel, ja võib-olla oleks tulnukatel hoopis põnev akna tagant vaadata, kuidas me üritame õhtul kiirsupi purki lahti murda. Vähe sellest, et Rasmus Merivoo komöödias «Tulnukas 2» otsustasid peategelased pärast suurt orgiat käega lüüa ja kosmoselaevaga minema põrutada, andis Triin Lellep välja ka raamatu «Vestlused tulnukaga», mis vahendab tema abikaasa Linuse suhtlusi maavälise olendi Rohaaniga.