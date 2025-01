Triinu Laane raamat «John the Skeleton», mille illustreeris Marja-Liisa Plats, eesti keelest tõlkis Adam Cullen ja andis välja New Yorgis asuv kirjastus Restless Books, võitis 2025. a Mildred L. Batchelderi auhinna. Prestiižset auhinda annab välja Ameerika raamatukogude assotsiatsioon. See on esimene kord, mil auhinna pälvis Eesti lasteraamat.