«JOLENE» JA TEISED HITID Kantridiiva Dolly Partonist valmib muusikal

Dolly Parton toob lõpuks oma kauaoodatud autobiograafilise lavastuse «Dolly: An Original Musical» sel suvel lavale. Parton teatas sel nädalal maailma esietendusest Belmonti ülikooli territooriumil, jagades uudist, et muusikal, mis ühendab tema armastatuimad laulud uue materjaliga, etendub Nashville'i ülikooli Fisher Center for the Performing Arts'is.

«Ma lihtsalt tahan, et inimesed lahkuksid tundega, nagu oleksid nad saanud meelelahutust, muidugi. Aga ma isiklikult soovin, et nad näeksid minu sees olevat inimest, neid asju, mida ma olen läbi elanud,» ütles Parton lühikeses küsimuste ja vastuste sessioonis, kus osales ka Bartlett Sher, muusikali Tony võitnud lavastaja. «Kõik arvavad, et see on kõik glamuuri ja hiilguse, raha ja kuulsuse lugu, aga minu-sarnastel eludel on nii palju rohkem kihte... ja hind, mida tuleb maksta, miilid, mida tuleb läbi käia, ja ohvrid, mida tuleb tuua.»