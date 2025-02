LEEDULASED SAID NEIST JAGU Laamendvõimurid Universumi Urruaugus

Loo lugu on samas sama hull kui lugu ise. Nõnda võib siinjuhul saatesõna rahumeeli ka enne põhiteksti juurde asumist läbi lugeda. Et saada sotti, mäherdusel mängumaal me õieti asume. Samamoodi võib alustuseks ja enese leedulusega kurssi viimiseks teha lähi- ja kaugajaloolise ekskursi sõnaseletustesse ja kommentaaridesse, mis on koondatud omaette plokina raamatu lõppu. See on täiesti iseseisev peatükk. Ning kui saatesõna ja selgitused selged, on julgem tunne päriselt pihta hakata. Nii ehk ei ehmuta kohe liialt.