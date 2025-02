LEVIAATAN Ülemäärane eliit ärkleb ja on päris sallimatu

Kui Nõukogude Liit lagunes, valdas maailma eufooria ning usuti, et nüüdsest saab liberaalne demokraatia kõikjal valdavaks ning ühiskonnad muutuvad igati ratsionaalseks. Paraku läks vastupidi. Liberaalsest mõtteviisist on saanud pigem mööduv ideoloogia, mitte ajaloo lõpp-punkt.

Venemaal ja Hiinas on esile kerkinud diktatuur ning paljudes toimiva demokraatiaga maades sekkub riik ühiskonnaellu rohkem kui varem. Gray näeb, et paljud 21. sajandi riigid on muutumas Leviaataniteks – piiramatu võimuga suveräänideks, mis justkui peaksid tooma oma elanikele rahu ja avarad elutingimused.