ERAKORDNE LEID Garaažimüügilt leiti seni tundmatu Vincent van Goghi teos

Minneapolises toimunud garaažimüügil ostis antiigikollektsionäär alla 50 dollari eest impasto tehnikas (maalitehnika, kus värv kantakse paksult pinnale, tavaliselt nii paksult, et pintslitõmbed või maalinoa löögid on nähtavad, kusjuures värvi võib segada otse lõuendil; kui impasto on kuiv, annab see tekstuuri, justkui tuleks värv lõuendilt välja - toim.) õlimaali, mis kujutab kalameest. Nüüd usuvad mõned eksperdid, et see võib olla kaua kadunud van Gogh.